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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 19日 星期四 12:30 BJT

澳大利亚羽球队发生食物中毒

澳大利亚奥运代表团羽毛球队周三发生食物中毒事件，三名队员，其中包括两名男选手、一名女选手出现症状并已经接受治疗。该队的训练基地位於英国中部城市德比。伦敦奥委会发言人称，澳大利亚羽球代表队所使用的训练场馆并非伦敦奥运会的官方场馆。

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