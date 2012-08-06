蔡赟/傅海峰男双折桂 中国羽球完成包揽五金

路透伦敦8月5日电(记者Peter Rutherford)---蔡赟/傅海峰周日夺得羽毛球男子双打项目金牌之後，中国队包揽了伦敦奥运会羽毛球项目中的全部5枚金牌。

稍早结束的男子单打决赛中，林丹击败马来西亚选手李宗伟获得金牌，随後蔡赟/傅海峰以21比16 21比15的比分战胜丹麦组合鲍伊(Mathias Boe)/摩根森(Carsten Mogensen)，首次获得奥运会男双冠军。

第一局中，中国组合开局领先，但随後又被逐渐找到感觉的丹麦组合追上。但是，丹麦队的鲍伊出现了心理上不太稳定的迹象，被裁判警告多次。而中国组合却始终十分冷静，第一局最後，蔡赟直接发球得分，球越过丹麦组合的头顶直落後场。

第二局中国人乘胜追击，没有给丹麦人留下把比赛拖入决胜局的机会。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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