“超级丹”表示金牌不再是动力

路透伦敦7月30日电（记者Ian Ransom）---四年前在北京奥运会上，中国选手林丹不顾一切地想要在球迷们面前证明自己，这股狠劲让他得到了羽毛球男单冠军。而今年在伦敦，这名选手只想做他深爱的运动-羽毛球的代言人而已。

在休息了两日之後，这位四次世界冠军得主在温布利球馆（Wembley Arena）首次亮相。但这是一次简短的亮相，因为林丹以21-8、21-14的比分干净利落地解决了来自爱尔兰的伊文斯（Scott Evans）。

林丹世界排名第一，同时也是中国最受欢迎并最有市场价值的运动员之一。首战告捷让他成功晋级16强，届时他和可能会遭遇宿敌印尼选手陶菲克（Taufik Hidayat）。

如果林丹在伦敦奥运会上卫冕成功的话，他就有机会巩固他自己最伟大的羽毛球运动员这一地位。然而，他现在可没有这样的想法。

“我觉得现在与08年最大的区别是心态不同了，”在周一接受路透社记者采访之时，这名留着寸头的28岁选手如此说道。

“这次我只想发挥出我最为职业运动员的最好水平。事实上我不太考虑我是否会拿到金牌。”

“和这里的许多运动员一样，我现在只希望更多人能爱上羽毛球。”

“当然，在中国已经有很多人喜欢打羽毛球了。我希望更多的外国人，像是美国人以及其他国家的人能够多参与这项运动。”

“我希望这项运动在欧洲能像网球一样受欢迎，同时为欧洲人所了解并喜爱。”

遗憾的是，埃文斯与林丹实力差距太大，这场比赛不太可能留在观众的记忆里。这场比赛在温布利体育场举行，上座率达到75%。其中许多观众不会来看下午的比赛了，因为他们觉得金牌已经是林丹的囊中物了。

林丹想把羽毛球变得像网球一样的愿望已经部分地实现了，至少在他的赛场上是如此。他如同网球天王费德勒（Roger Federer）一般奔走于场上，他轻巧的扣球和恰到好处的小球成为埃文斯挥之不去的阴影。

林丹被喜爱他的观众称为“超级丹”，这是他第三次出战奥运会。在此之前他已经在世界各地获得了几乎所有的羽毛球重大锦标。他承认他在比赛前还是有一些紧张的。

2004年雅典奥运会上，头号种子林丹在首轮不敌出生印度尼西亚的新加坡选手苏西洛（Ronald Susilo），爆冷出局。

幸运的是，埃文斯在温布利球馆也感觉到紧张。

“我觉得我打得挺顽强的，我尽力了，”林丹如此说道。

“而且，我认为我的对手，因为这是奥运会，他不顾一切想赢我，所以他比我还紧张。这就是奥运会。”

“因为这是我的首战，我还没太进入状态，有几个回合我们打得挺艰难的。”

“你知道的，这是高手如林的奥运会，即使是首战也可能输掉，无偶一我只想打好。”

“我确实（紧张了）。我才这主要是因为有许多人为我付出了很多，所以我想用好的表现报答他们。”

林丹从北京带来了一个小型的家属团，其中包括他的妻子谢杏芳，她本人也是一名退役的羽毛球选手，曾经获得过世界冠军。

他们将紧张地观看林丹对战陶菲克的比赛。今年30岁的陶菲克也许是唯一一名会令中国选手害怕的外国选手。

陶菲克是2004年的奥运冠军。他在2005年打败林丹，获得世锦赛冠军。在雅典奥运会到北京奥运会期间，这对宿敌在场上场下都多次陷入论战。

“我认为他的技术很全面，所以我也要发挥自己的最好水平，”林丹如此说道。

“我是我最尊敬的对手之一，他得过世界冠军和亚洲冠军。”

“所以要和他比赛，我既开心，又紧张，因为没人真正知道最终我们谁会胜。”

在谈到伦敦奥运会是否会是他参加的最後一届奥运会时，林丹短暂地停顿了。考虑到中国年轻选手的巨大潜力，他不想看得太远。

“这次奥运会之後，没人知道他们能不能再打下一届，所以我真的想好好珍惜这次机会。”（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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