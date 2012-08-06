李宗伟：赢别的对手没问题 要打败林丹很成问题

路透伦敦8月5日电(记者Peter Rutherford)---李宗伟在挑战马来西亚历史上第一块奥运金牌的羽毛球男单决赛中经历了冰火两重天，然而他最终未能撼动林丹这座羽毛球坛的最高峰。

当林丹最终获得男单金牌兴奋地绕场奔跑之时，沮丧的李宗伟蹲在地上站不起来，完全无法相信他在把林丹逼到困境的情况下，竟能让对手起死回生。

四年前北京奥运会的决赛场，李宗伟惨败给林丹抱憾而归，纵然李宗伟周日比赛中奉献了堪称其职业生涯最精彩的表现，然而却仍然无法超越中国一哥。

马来西亚代表团团长萨尔吉(Tun Ahmad Sarji)说，在这场比分为21比15、10比21、19比21的比赛中，李宗伟已经竭尽全力。

“这就像是攀登珠穆朗玛峰，李宗伟距离登顶还差一两步，就是这样。”萨尔吉说。

李宗伟在五月扭伤了脚踝，甚至一度被认为无法登上去往伦敦的飞机，他不吝惜称赞他的中国对手。

“世界上只有一个林丹，”他说，“我们还有其他选手诸如陶菲克(Taufik Hidayat)、盖德(Peter Gade)、谌龙……打败这些选手我都没有问题，但是要打败林丹就成了问题了。”

伦敦奥运会的羽毛球比赛一度因为八位选手消极比赛而被取消资格被推上风口浪尖，然而最後在温布利球馆上演的巅峰对决，仍然向全世界呈现了最精彩的羽毛球比赛。

李宗伟感谢一路从马来西亚来到伦敦支持他的球迷，他们感到失望，因为他们实在太渴望这枚金牌。

“我要向所有马来西亚人民道歉，我非常渴望为马来西亚赢得这第一枚奥运金牌，”李宗伟补充说。

李宗伟的这枚奖牌是马来西亚在本届伦敦奥运会获得的第一枚奖牌，也是历史上第5枚奥运会奖牌---一共3枚银牌2枚铜牌，全部来自羽毛球项目。

“我太想赢了，所以压力也很大。家乡的每个人都希望我赢得比赛。

“我已经竭尽全力了，我做了我能做的。”

李宗伟的教练拉西德·西德克(Rashid Sidek)清楚地知道奥运会开赛以来李宗伟所承受的万众期待所带来的巨大压力。

“这太令人感到沮丧了，因为所有人都希望他能为马来西亚获得第一枚奥运金牌。”他说，“这太令人失望了，但是最失望的还是他自己。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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