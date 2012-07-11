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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 11日 星期三 16:09 BJT

李雪芮入围伦敦奥运 王适娴落选

中国羽毛球队周二公布伦敦奥运会最终参赛名单，在女单四选三的情况下，小将李雪芮挤掉亚锦赛冠军王适娴入围。三个名额中世界排名第一第二的王仪涵和汪鑫占据两席，最後一个名额花落谁家曾引起国内媒体热议。世界排名第一的林丹和分列第三四位的谌龙和陈金将参加男单比赛。

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