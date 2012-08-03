中国羽毛球队员力挺教练和队友

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦8月2日电（记者 Ian Ransom）---在周四的假球风波蔓延之际，中国奥运羽毛球队的队员们对饱受抨击的教练李永波表示支持，并且为被驱逐的两名队友鸣不平。
“我认为这太不公平了。首先，这是赛制的问题，我坚信这一点，”将与马晋搭档参加混双决赛的徐晨在温布利球馆告诉路透记者。
“我还认为，(取消比赛资格的判罚)太令人遗憾了。因为参加奥运会是一名运动员的最高梦想。”
“即便不让她们拿金牌，也该让她们继续留下来比赛。这真是一种耻辱。”
国际羽联周三取消了四对女双组合的参赛资格，因为她们在比赛中为了得到更好的淘汰赛机会而故意输球。
其中中国队损失了世锦赛女双冠军于洋/王晓理。许多球队都指责中国队是周二温布利闹剧的始作俑者。
一位国际奥委会发言人在周四早些时候介绍说，这对头号种子组合和另外六名运动员都离开了运动员村。
于洋还在微博上宣布自己告别羽坛，并抨击国际羽联粉碎了她和她队友的“梦想”。
中国队中女单世界排名第二的汪鑫告诉路透记者，她希望自己的队友于洋可以改变自己对於退役的想法。
“我会劝她继续打球，”她说。“不管发生了什麽，取消比赛资格确实太过了。这些女孩一直以来都为了这场四年一届的奥运会付出了巨大的努力。”（完）
编译：林秀峰 发稿：王燕焜
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