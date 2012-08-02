受假球困扰多年 羽毛球运动成奥运丑闻最大输家

图为被取消参赛资格的四对选手的合成图片。 REUTERS/Bazuki Muhummad/Files

路透伦敦8月2日电(记者Ian Ransom)---羽毛球比赛中不断加剧的消极比赛的问题终於在奥运会舞台上爆发了，八名运动员被取消奥运会比赛资格的风波终将平息，但是这一事件肯定会留下巨大的伤疤。

四对羽毛球女双选手，故意消极比赛以确保在下一轮的比赛中遇到更有利的对手，这使得涌入温布利体育馆来看最高水平的羽毛球比赛德4800名观众感到无比失望。

中国、韩国以及印度尼西亚的选手在比赛中随意击球，不是下网就是出界，他们的荒谬表现不仅是对现场观众的蔑视，也让电视机前的全球观众感到惊愕不已。

然而令人不安地是这样的状况却是世界羽坛预料之中的。

运动员和教练员多年来一直都对职业比赛中被默许的这种假球文化感到痛心。一位运动员说，这一次让人震惊的是有些球队竟敢在奥运会比赛中也这样做。

“总是有关於中国队的议论，如果他们的队员碰上队友的话，他们会内部决定由谁赢球，”德国单打运动员Marc Zweiber说。

“韩国在汤姆斯杯的比赛中也干过主动输球的事情，”他补充说。

“整个赛季一直有传言说中国队在人为操控比赛。但是我觉得国际羽联(BWF)没有采取任何举措来解决这个问题。我认为他们应该做些什麽。”

国际羽联周三决定取消这四对选手的参赛资格，称他们要对这种“明显对该项运动侮辱和有害的行为”采取强硬立场。

被取消资格的运动员是女双头号种子选手、中国组合于洋/王晓理，韩国组合郑景银(Jung Kyung-eun)/金荷娜(Kim Ha-na)，河贞恩(Ha Jung-eun)/金旼贞(Kim Min-jung)，以及印尼的波莉(Greysia Polii)/乔哈里(Meiliana Jauhari)。

国际羽联也表示，如果在伦敦赛制被证明有助於操控比赛的话，他们将重新审视本届奥运会上第一次采用的先小组循环赛、後淘汰赛的赛制。

尽管国际奥委会发言人称，羽毛球项目在奥运会中的地位是安全的，但显然为了修复受损的国际形象，这项运动需要深刻的自我反省并独自咽下苦果。

尽管处罚决定已经宣布，教练和球队官员们仍表示，他们仍会考虑采取这种不光彩的策略不惜一切争夺奥运奖牌。

一对丹麦组合在女双小组预赛中意外击败了排名世界第二的中国组合田卿、赵芸蕾，不经意引发了一系列连锁反应，最终以八名运动员被取消资格告终。

“我很高兴，我们是制造麻烦的人，”丹麦羽毛球队主教练Lars Uhre对路透社记者说。

“我们知道中国队在尽他们所能争取取得最好的结果，所以这并不意外，这是一个坏的体制。”

法国队教练Fabrice Vallet说，取消资格是他们应得的惩罚，在四年一届全球瞩目的奥运会上，运动员们理应全力以赴。

“一旦来到奥运赛场，就必须展现我们具有奥林匹克精神，”他说，“奥林匹克精神首先是公平。”(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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