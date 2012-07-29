吴俊明加盟 美国觊觎羽毛球奖牌

路透伦敦7月27日电（记者 Ian Ransom）---美国人以前几乎不敢涉足作为亚洲传统强项的羽毛球比赛。但是随着印度尼西亚出生的老将吴俊明（Tony Gunawan）的加盟，并代表美国第二次出征奥运会，美国队开始渴望在奥运会该项目上能够夺取一枚奖牌。

吴俊明被誉为世界上最伟大的羽毛球男子双打运动员之一。2000年悉尼奥运会上，时年25岁的吴俊明与陈甲亮（Candra Wijaya）搭档参赛并夺冠，在印尼民众中成为了民族英雄。

吴俊明与陈甲亮当时力克韩国梦幻组合李东秀（Lee Dong-soo）和柳镛成（Yoo Yong-sung）而夺金，两位冠军得主回到国内，受到了蜂拥而至的游行队伍和官方宴请的各种欢迎。他们每个人都得到了政府提供的现金奖励和一幢小屋。

吴俊明加盟美国队一事尽管在美国为数不多的羽毛球爱好者中激起了一阵兴奋，并没有在美国国内掀起类似的热闹。

他将与出生于越南的加州选手白国豪（Howard Bach）重新组成强劲搭档，两人曾联手在2005年羽毛球世锦赛为美国赢得第一个男双世界冠军。

“我从来没想过还会登上奥运会赛场，”吴俊明在温布利体育场（Wembley Arena）周四的训练结束後告诉路透记者。他现在已经是一位37岁的中年人，身材还保持的非常不错。

“实际上，我已经准备在2009年就退役了。然後白国豪找到了我，对我说，‘嘿，我们去打着玩怎麽样？’”

“接着在2010年，我们的世界排名上升到了第12位。美国羽毛球国家队就找我们聊了聊，并且问道，‘为什麽你们不在这次的奥运会上再去试一试呢？’”

“因此我们就来了。”

由於在国家队争取奥运资格的竞争异常激烈，吴俊明和印尼队友哈利姆（Halim Haryanto Ho）在2001年世锦赛取得男双冠军後，决定移民美国。

**公民考试**

“我已经把我的所有都给了印尼，我拿到了奥运会金牌和世锦赛冠军，现在是时候往前走了，主要也是为了我的家庭和孩子。”

“在两年里，我几乎没有参加任何比赛，但是因为2005年的世锦赛在美国举办，我和白国豪就去参加了。”

“在意料之外的是，我们居然拿到了冠军。我们不曾有过任何计划方案，只是顺其自然。”

他於去年通过了美国公民考试，入籍後得以参加奥运会。他以很低的期望飞赴伦敦，并不指望能对中国队的主宰地位产生什麽冲击。

“我仍然保持着完全健康的状态，我会继续保持下去的，”他笑着说道。

“我们将会竭尽全力。机会非但不大，而且还是非常小。但是正是在奥运会上，什麽事都可能发生。当然了，我们已经在准备为美国拿到这枚历史性的奖牌。”（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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