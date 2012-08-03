羽毛球丑闻发酵 教练员被追查

7月31日中国女双组合于洋/王晓理与韩国对手在比赛中涉嫌故意输球。 REUTERS/Bazuki Muhammad

路透伦敦8月2日电（记者 Ian Ransom）---国际奥委会（IOC）要求对八位被取消比赛资格的羽毛球选手们的教练员展开调查，令国际羽联试图给假球丑闻画上句号的希望落空。这一操纵比赛的丑闻在伦敦奥运会上损害了羽毛球运动的声誉。

国际羽联(BWF)还表示回顾奥运会循环赛上的所有比赛录像。参赛各队抨击循环赛制是操纵比赛行为的温床。

这场调查给温布利体育场（Wembley Arena）第六个比赛日如火如荼的赛事蒙上了阴影。

IOC要求中国、韩国和印尼代表团对被取消资格的四对组合的教练人员进行调查。上述组合在周二的比赛中上演了滑稽表现，争先恐後试图输掉自己的比赛，以求在淘汰赛中轻松晋级。

“现在我们已经确定，让他们（三个国家的奥委会）也去调查一下教练人员，以确保不仅仅是运动员选手受到惩罚，”IOC发言人亚当斯（Mark Adams）说道。“现在，他们已经开始着手调查了。”

国际羽联宣布这一决定之前，中国羽毛球队总教练李永波发表了声明。李永波表示，对於头号种子选手于洋和王晓理在女双比赛中的故意输球，他也负有责任。

IOC的举措和李永波在国内电视媒体上的言论，都与国际羽联所谓教练员与这些事件无关的论断相悖。

国际羽联负责人伦德(Thomas Lund)表示，这项运动需要一个“教育过程”，但是他拒绝透露，国际羽联是否会对李永波的坦白做出相应的调查。

IOC证实，八位被取消资格的运动员正在离开运动员村，她们的参赛许可已经被注销。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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