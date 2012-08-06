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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 6日 星期一 09:45 BJT

中国羽球完成包揽五金

在周日稍早结束的奥运会男子单打决赛中，林丹击败马来西亚选手李宗伟成功卫冕，随後蔡赟/傅海峰以21比16 21比15的比分战胜丹麦组合鲍伊/摩根森，收获奥运会男双冠军。至此中国队包揽了伦敦奥运会羽毛球项目中的全部5枚金牌。

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