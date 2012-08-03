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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 3日 星期五 14:09 BJT

美国156-73狂胜尼日利亚

在周四奥运会男篮小组赛中，卫冕冠军美国队火力全开，以156-73狂胜尼日利亚，创下奥运会得分纪录。安东尼16投13中贡献37分，其中三分球12投10中。这场比赛的比分刷新了1988年巴西队创造的138分纪录。目前美国队三场比赛取得全胜，尼日利亚一胜两负。

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