吉诺比利：阿根廷有5%-10%的概率打败美国男篮

吉诺比利8月8日在阿根廷对阵巴西的比赛中。 REUTERS/Mike Segar

路透伦敦8月8日电（记者 Patrick Graham）---阿根廷男篮教练和球队领袖周三称，阿根廷必须打出一场完美的比赛才有可能赢下美国队，甚至表现完美可能也不足以抵挡“梦10队”。

阿根廷击败巴西成功晋级半决赛之後，圣安东尼奥马刺後卫吉诺比利（Manu Ginobili）说：“我们获胜的概率很小，只有10%，甚至只有5%的概率，但是我们会放手一拼。”

在周一的小组赛上，阿根廷就已与美国队相遇，直到比赛第三节场面一直处於胶着。

在上半场结束时，阿根廷只落後美国1分，NBA得分王杜兰特（Kevin Durant）火力全开，不断远距离投篮命中才得以缓解美国队的压力，最终美国队以126-97获胜。

“我们还会坚持相同的方法，”吉诺比利说。

“尽量避免失误，在下半场提高进攻成功率，不要让他们跑起来。如果他们受到鼓舞，詹姆斯或者科比等人开始变得非常危险，像上次比赛那样?中20个三分球，那麽你就无能为力了。”

美国队教练迈克·沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski）在周一的比赛後说，阿根廷有能力赢他们。他注意到先发後卫普瑞吉奥尼（Pablo Prigioni）复出，使得周五半决赛时阿根廷队的实力更强。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。