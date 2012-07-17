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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 17日 星期二 16:34 BJT

表演赛梦10队表现欠佳仍胜巴西

周一美国与巴西进行了篮球表演赛，美国总统奥巴马出席观战，但美国男篮的表现差强人意。虽然最终以80-69击败巴西，但美国队员动作迟缓、命中率很差，与一支冠军球队相差甚远。整场比赛詹姆斯20投11中，一人独得30分，科比仅获8分，安东尼则只有3分进帐。

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