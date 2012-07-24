科比直言身高是美国夺冠最大障碍

美国重登金牌榜首 女运动员功劳大
路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
路透伦敦7月20日电---篮球赛场历来是巨人们的天地，科比（Kobe Bryant）近日表示，他担心身高方面的不足可能会成为美国男篮卫冕之路上的最大障碍。
周四，美国男篮在热身赛中大胜英国队，这是开展热身赛以来的第三场胜利。接下来，美国男篮将飞赴巴塞罗那完成与西班牙以及阿根廷的热身赛。
科比表示，美国队确实是男篮项目的夺冠热门，但他们并非不可战胜。
“毫无疑问我们是有劣势的，对手可以利用它们来击败我们，”他如此告诉记者。“所以，我们必须多加小心。”
“问题在於身高。高度足够的队伍可以放缓比赛的节奏并对我们的内线造成冲击，我们得发挥防守方面的优势。”
主教练沙舍夫斯基（Mike Krzyzewski）说，美国队不会把夺冠当成理所当然的事，但是他有信心美国队最终会赢得金牌。
“我们不可能一直处於绝对优势，因为世界上其他的队伍也很强，”沙舍夫斯基如此说道。
“我们不能做出任何保证。我希望我们打球的方式能赢得一枚金牌。”
美国男篮将在7月29日迎来第一场比赛，届时它们将对战法国队。（完）
编译：孙舒 发稿：王燕焜
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