“梦10队”搭公共交通出行推高人气

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦8月8日电（记者 Mike Collett-White）---他们属於世界上最出名也是最有钱的运动员的行列。
但是，这支美国男篮却乘坐公共交通从伦敦东区（East End）的奥林匹克公园前往位於市中心德下榻地，赢得了这个城市对他们的热爱。
伦敦主要的免费报纸《标准晚报》（Evening Standard）刊登了一张照片：詹姆斯、科比以及其他“梦10”的队员们在一列拥挤的火车车厢里谈笑风生。
照片拍摄的具体时间和确切地址不清楚，但是它与队员保罗（Chris Paul）周一上传到Twitter上的照片几乎是一样的。
《标准晚报》报导称，这些在国内享有超一流待遇的巨星们，发布了自己在伦敦乘坐地铁、巴士和火车的照片。
“但是，美国代表团中不只是这些篮球运动员表现出了一个审慎的谦卑态度，”《标准晚报》写道。
报导还补充说，美国的世锦赛女子400米栏冠军德姆斯（Lashinda Demus）每晚乘坐257路巴士返回她租住的房屋。她在星期一的预赛中成功晋级。
“我就是喜欢坐公共交通，”这家报纸引述她的原话。“到我住的地方只有几站而已。”（完）
编译：林秀峰 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。