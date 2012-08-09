“梦10队”搭公共交通出行推高人气

路透伦敦8月8日电（记者 Mike Collett-White）---他们属於世界上最出名也是最有钱的运动员的行列。

但是，这支美国男篮却乘坐公共交通从伦敦东区（East End）的奥林匹克公园前往位於市中心德下榻地，赢得了这个城市对他们的热爱。

伦敦主要的免费报纸《标准晚报》（Evening Standard）刊登了一张照片：詹姆斯、科比以及其他“梦10”的队员们在一列拥挤的火车车厢里谈笑风生。

照片拍摄的具体时间和确切地址不清楚，但是它与队员保罗（Chris Paul）周一上传到Twitter上的照片几乎是一样的。

《标准晚报》报导称，这些在国内享有超一流待遇的巨星们，发布了自己在伦敦乘坐地铁、巴士和火车的照片。

“但是，美国代表团中不只是这些篮球运动员表现出了一个审慎的谦卑态度，”《标准晚报》写道。

报导还补充说，美国的世锦赛女子400米栏冠军德姆斯（Lashinda Demus）每晚乘坐257路巴士返回她租住的房屋。她在星期一的预赛中成功晋级。

“我就是喜欢坐公共交通，”这家报纸引述她的原话。“到我住的地方只有几站而已。”（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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