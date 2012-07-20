美国女篮欢迎“夺冠大热门”称号

美国重登金牌榜首 女运动员功劳大
路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
路透曼彻斯特7月17日电（记者 Ian Whittle）---教练基诺·奥里马（Geno Auriemma）在周二表示，美国女篮并不过於在意被看作伦敦奥运夺冠大热门之一。
早些时候，他的球队就已经飞抵曼彻斯特，在曼城晚报体育馆（Manchester Evening News Arena）准备一场周三与东道国的比赛。之後，他们将继续为实现五连冠秣马厉兵。
在最近的七次奥运会中，美国女篮就拿到了其中六枚金牌，只有一支由前苏联国家组合而成的队伍在1992年打破了她们的金牌垄断，奥里马教练对球队被视为夺冠热门轻松处之。
“我一向认为，当人们认为你是夺冠大热门的时候，是有原因的，”他说。“那是因为，他们认为你有最好的球队。一旦你有了一支最好的球队，你就不应该再为之担心，你只需要登场去比赛就成。”
“更大一点儿的负担则是，当人们说，‘我觉得你们赢不了，我觉得你们不够好’。这样一来，你就得去给人们一个惊喜。但是我不想要什麽惊喜。我不喜欢惊喜。”
这周，拿下进步神速的英国女篮确实会是一个惊喜。尽管她们最近成绩不俗，甚至包括在周末曾以74-67战胜了世界排名第八的法国队。如今，成为东道主的新粉丝。
“我们还不曾有看她们比赛的机会，”他说。“但是，我的所见所闻都表明，现在的她们比以前厉害得多。”
“当我看到她们跟法国队的比分时，我一下子就反应过来了。法国队可以算进世界上最强的五六支队伍之一，如果我们赢了英国，也是个好兆头”
**毫不畏惧**
“我们有许多事还需要去做。我们在一起集训才几个星期而已。昨天（我们）在华盛顿与巴西队打了第一场比赛。我们怀念我们的明星控位舒布特(Sue Bird)。她会归队的，但是赶不上明天的比赛。不过我们也没什麽问题。我们希望的只是在奥运会开始前能够把队伍糅合成一个整体。”
确实，正如他所提醒自己，奥里马不需要畏惧任何人。最近几年，即便是老对头澳大利亚队，也频频在美国队面前栽跟头。
不过，这位美国队教练仍然认为澳大利亚队将会带来强劲挑战。
“美国队和澳大利亚队是死对头，一直以来都是”他说。“在悉尼（奥运会），当我还是助理教练的时候，这个事实就已经持续了12年之久了。”
“但是後来，俄罗斯队插了一脚。我在欧锦赛上看她们比赛，我从来没见过她们打得这麽好。还有，捷克队也变得非常强大。在2010年世锦赛决赛上，我们使尽了浑身解数才得以击败她们。”
“法国队是一支名副其实的劲旅。後来，英国队在短时间内取得了相当大的进步。篮球运动在进步，现在再也不只是凭我们和澳大利亚就能呼风唤雨了。”
“我不确定，女篮是否已经成长到了和男篮拥有在世界范围内一样的地位。但是二者的差距越来越小，而且毕竟这是同一种运动……”
“所以你只有在比赛当晚尽力去发挥。只要这项运动继续这样发展下去，什麽事都可能发生。”（完）
--编译： 林秀峰 发稿：王燕焜
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