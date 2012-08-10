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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 10日 星期五 10:53 BJT

博尔特续写“飞人”传奇

博尔特周四轻松摘取男子200米金牌，成为第一位在奥运会男子100米和200米项目上双双实现卫冕的短跑运动员。他的主要竞争对手兼训练搭档布雷克与另一名牙买加选手威尔分别获得银牌和铜牌。如果博尔特在周六男子4X100中帮助牙买加实现卫冕，那麽他将为自己再添一金。

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