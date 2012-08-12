中国拳王邹市明成功卫冕

邹市明取胜后庆祝，其泰国对手(右)则跪倒在地痛苦不已。 REUTERS/Murad Sezer (BRITAIN - Tags: OLYMPICS SPORT BOXING)

路透伦敦8月11日电（记者 Padraic Halpin）---中国名将邹市明在伦敦奥运会上成功获得了个人连续第二枚奥运金牌。周六在一场存在判罚争议的决赛中，他涉险战胜泰国悍将庞普里亚杨（Kaeo Pongprayoon）而夺冠。

八年前，邹市明为中国队拿到了第一枚奥运会拳击奖牌——一枚铜牌。之後的2008北京奥运会上，他在家乡父老面前赢得了自己的第一枚奥运会金牌。他职业生涯还拿到了世界业余拳击锦标赛三次冠军。

他已经是这项运动的轻量级比赛中毋庸置疑的王者了，不过这很可能是邹市明的最後一届奥运会。

“我们打得都不错，这是一场非常势均力敌的比赛，我觉得我只是打得更好一点，”邹市明在赛後对这场伦敦奥运会上“高龄”运动员之间的较量点评道。

这位31岁的精明拳手，之前多次有惊无险的过关才熬到了决赛。他一路微笑走上拳台，当他以微弱的优领先结束第一回合时，他的心里应该仍然保持着那份笑靥。

32岁的庞普里亚杨是男子拳击共20位决赛选手中年龄最大的之一。在场大部分观众都在为他呐喊，其中当然包括不少嘈杂的泰国拳迷。但是，当他第二回合又仅仅以一分之差落败後，赛场上则爆发出一阵嘘声。

庞普里亚杨在最後一个回合中依然给邹市明制造了不小麻烦，他一记左拳重重击中邹市明。邹市明虽然因搂抱战术受到了一次警告，但最终还是坚持到胜利，以13比10锁定了胜局。

庞普里亚杨在比赛最後几秒也受到了警告，他在比赛结束之後倒在了地上，一边痛哭一边沮丧地锤地板。而披上了国旗的邹市明不得不面对一片嘘声。

庞普里亚杨的教练甚至将他的手高高举起，挑衅地示意庞普里亚杨才是胜利者，以此向泰国的拳迷们致敬。当庞普里亚杨最终站上领奖台接受银牌的时候，他已然哭成了泪人。

当邹市明站上ExCel体育馆的冠军领奖台迎接自己的金牌时，场上的嘘声再一次响起。

“我不明白，为什麽我在第一回合会被扣分。我很伤心，我不相信会这样，”庞普里亚杨告诉记者道。

“感谢所有的泰国同胞，我为你们才做到了这一切。我很遗憾自己没能拿到金牌。”（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。