亲，买口香糖不？奥运擦边球营销层出不穷

路透伦敦7月31日电（记者 Belinda Goldsmith）----对於那些喜欢打擦边球的商家而言，伦敦“品牌警察”查处未经允许搞奥运营销的行动，最多只是一种挑战，还算不上是阻碍。

伦敦奥组委已经制定了严格的规定，来保护官方赞助商的商标并打击隐性营销。但是，要求商铺移除用香肠、鲜花和百吉饼等任何东西做成的奥运五环的这些行为也被人们指责为“精神失常”。

在奥林匹克公园内，由於供应商找不到不显示品牌商标的小袋，人们买到的寿司盒里因此没有了酱油和芥末酱。

一些食品摊贩把巧克力、口香糖和开胃小吃藏在柜台下面卖，因为他们不能公开摆放非奥运赞助商的产品。

在奥林匹克公园以外，各个企业也都拿出了种种奇思妙想，在盗用奥运会名义的同时，规避2006年出台的那条英国法令。该法令加强了对奥运赞助商的保护，规定了最高可达两万英镑（合三万美元）的罚款。

一家眼镜企业在错把韩国国旗当朝鲜国旗的乌龙事件後嘲笑组委会“视力不佳”，一家酒类连锁机构向能提供非奥运赞助商产品的顾客打折，还有一家赌博公司在被要求移除其广告时威胁使用法律手段。

赞助机构Generate的总经理Rupert Pratt表示，这些手腕将为企图规避奥运会规定的各路品牌在哪些能做、哪些不能做方面提供先例。

“本届奥运会作出一副大张旗鼓保护赞助商的架势。但事实却是，如果你了解一下隐性规则，还有许多空子可以钻，”Pratt在奥林匹克公园看了一天的跳水比赛後，这样告诉路透记者。

“到目前为止，伦敦奥组委（LOCOG）聪明之处是没有与打擦边球的企业公开叫板，但是这对法律提出了挑战。”

11家跨国企业为奥运会提供赞助，奥运会相关名称的权利以及奥运五环商标四年的使用权使这11家企业共支付了近10亿美元。

另有42家赞助商另外共支付了七亿英镑（合11亿美元）的赞助费用。

伦敦奥组委认为，如果不能保护赞助商的权益，英国纳税人将会为举办奥运会巨额成本买单。英国人已经支付一笔超过93亿英镑（合146亿美元）的费用建设奥运相关场馆及基建设施。

在这种保护赞助商的规定下，赞助商竞争者们的标志被逐出了奥运场馆。他们在像场馆周围这种“比赛区域”打广告的话也将是违法的。非奥运赞助商企业不得使用奥运五环或者“伦敦2012”的字样。

但是，由250名律师和执法官员组成的所谓的“奥运会品牌警察”们的粗暴执法，却让公民权利保护者们心生不安。

“随着世界的目光聚焦在伦敦，我们当然也要展示一下我们民主传统最好的一面--而不是采取与自由和公正背道而驰的行动，”来自人权组织Liberty的Sophie Farthing如是说道。

一些企业对於底线的探测，使得这个问题一直成为公共辩论的话题。

眼镜公司Specsavers利用奥运会工作人员在女足比赛中混淆韩朝国旗的失误制作了一个新的广告。广告一部分是用朝韩语言书写，还附有朝韩两国国旗以及如下一段标语：“亲，你该去Specsavers配一副眼镜啦”。

酒类连锁店Oddbins发起了新一轮市场营销活动，挑战奥运商标的限制，并敦促其他企业跟进，挑战那些“荒唐的规定”。

如果顾客可以提供诸如Nike体育装备、Vauxhall车钥匙、一张万事达信用卡、一部iPhone、英国天然气（British Gas）的订单和肯德基等这类非奥运赞助商的产品，该店就表示可以给他们七折优惠。

博彩公司帕迪鲍尔（Paddy Power）被要求移除那副写有“今年伦敦最大赛事”的广告，该广告在法国Savigny-sur-Seille的这些海报实际指的是在伦敦举行的彩蛋平衡接力赛。

帕迪鲍尔发言人Ken Robinson表示，这家公司已经在确保该广告不违反奥运会规定方面下足了功夫。他们现在威胁要将伦敦奥组委告上法庭。

伦敦奥组委退却了，广告海报依旧高悬。

“我们有点反政府情结，有点喜欢挑战底线，但是我们已经完成我们的任务了，”Robinson说道。

“我认为，人们对於做一些违反奥运会法令的事，肯定害怕死了。”（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。