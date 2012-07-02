耐克阿迪领军体育品牌奥运淘金

5月7日在阿迪达斯总部拍到的该品牌旗下''Adizero'' 系列运动鞋。 REUTERS/Michael Dalder

路透德国黑措根奥拉赫/伦敦---体育装备市场的龙头企业--美国耐克(Nike)(NKE.N)及其德国竞争对手阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)正陷入自己的奥林匹克大战中，努力帮助运动员在下月的伦敦奥运会中提升表现，挤压出最大的商业价值。

奥运会为运动新时尚和新技术提供一个展示平台，在很多市场面临萎靡的当下，体育服装供应商希望能借着奥运的东风提升业绩。

与足球世界杯不同的是，奥运赛场的周围没有电子广告牌，意味着当全球观众观看奥运赛事时，最醒目的商标就是选手们服装和鞋子上的标志。

“这使得耐克、阿迪达斯和彪马(Puma)等品牌在万众瞩目时刻牢牢占据着焦点，”品牌分析企业Repucom的欧洲、中东、非洲及南亚区总裁Danny Townsend表示。

“与可能会占据大量媒体版面的选手签下赞助合约，譬如‘飞人’博尔特或女子七项全能名将恩尼斯(Jessica Ennis)，会带来巨大的传播效应，”他补充说。

“我们对北京奥运会的研究发现，全球约有36亿人看过奥运电视报导，这意味着奥运会的巨大传播影响力。这种强度的品牌曝光率，对於促进产品销售有着强大的影响力。”

来自牙买加的奥运三金得主博尔特是德国彪马品牌的代言人。

“奥运会可能是体育品牌推广能拥有的最大平台了。博尔特角逐100米、200米和接力赛时，全世界都会把目光聚集在他身上，”彪马首席执行官Franz Koch对路透表示。

阿迪达斯则斥重金成为奥运会的官方体育服装合作夥伴，数万名志愿者和奥运官员都将身着带有阿迪达斯三叶标志的服装。

另外阿迪达斯还是英国奥运参赛队的体育服装长期赞助商，选手中包括肩负东道主夺牌希望的恩尼斯。

“我们为5,000名选手和8.4万名志愿者提供300万件服饰，”阿迪达斯奥运部门负责人Simon Cartwright在位於德国小镇黑措根奥拉赫的公司总部告诉路透记者。彪马总部同样位於该镇。

阿迪达斯预计奥运会会在英国提升1亿英镑的销售额，帮助该公司取代劲敌耐克，成为英国市场第一大体育品牌。

Cartwright表示，这一情形与北京奥运会类似，当时奥运会帮助阿迪达斯成为中国市场第一大体育品牌。

“阿迪达斯已经踩下了油门，他们向耐克发起了猛攻，希望能在英国市场取得头把交椅位置。耐克更关注於2016年的里约热内卢奥运会，”体育赞助业的一位经理表示。

总部位於俄勒冈州波特兰市的耐克目前仍是全球体育产品市场第一大品牌，年销售额约为210亿美元，阿迪达斯170亿美元居次席。1948年因阿迪达斯内部兄弟失和而另起炉灶的彪马品牌，年销售额为38亿美元远远落後，位居第三。

赞助美国奥运代表团的耐克表示，奥运会会引发外界对其产品的热议。

“就像是概念车--我们会给世界上最优秀的运动员配备前所未有的创新技术，然後通过向全球各地选手提供此类技术的方式，使新技术实现商业化，”耐克英国公司公关负责人Ryan Greenwood说。

阿迪达斯则为角逐25个项目的选手们提供了41款不同运动鞋。

这些鞋子一个共同点就是其重量：比2008年北京奥运会时的同类运动鞋轻了25%。

“鞋的重量每减轻100克，意味着选手的成绩会有1%的提升，”Cartwright说。

阿迪达斯还创造出其称之为史上最轻的跑鞋，重量仅为99克。

“这款鞋技术太先进了，以至于我们还无法大量生产，”Cartwright说。

在上述三大品牌之後汇聚了众多较小的体育装备供应商，包括俄罗斯和中国迅速崛起的品牌。

中国的李宁公司(2331.HK)因其创始人李宁成为2008年北京奥运主火炬手而引发广泛关注。

但在中国市场面临耐克和阿迪达斯不断增强的竞争，李宁和其他本土制造商正面临市场份额的萎缩。

李宁本月发布盈利预警而遭遇重创，股价跌至六年半来最低点。安踏体育(2020.HK)也表示今年形势堪忧，因为成本不断上涨，而竞争不断加剧。（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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