英国火车司机扬言在奥运会期间罢工

路透7月19日伦敦电 ---“英格兰中部数以百名的火车司机将会在奥运会期间罢工三天，”其工会周四时宣布。一旦罢工，会使奥运会期间从英国其他地方到伦敦的铁路网络中断。这是近几天来继周三边境署的官员投票罢工後的第二个奥运会罢工威胁，周三边境署官员的罢工已使得希斯罗机场内的乘客为等待入境检查而排起了长长的队伍。

英国铁路工会宣称，就养老金缴纳问题的争议，将会有450个成员在8月6日到8日期间罢工，伦敦奥运会7月27日开始，8月12日结束。

东部中区火车公司司机（East Midlands Trains）的罢工会给成千上万从英国谢菲尔德、诺丁汉、德比等城市到伦敦的游客造成困扰。东部中区火车公司也运行去莱斯特的火车，莱斯特市距离考文垂市体育场（Coventry Stadium）只有25英里（40公里）的距离，而奥运会女足的铜牌争夺战将会在罢工结束的後一天在该体育场举行。

东部中区火车公司请求和工会进一步商讨来避免此次罢工。东部中区火车公司说，如果罢工真的进行，他们会采取一切措施来避免交通中断。

交通问题将会是对奥运会组织者的最大挑战。伦敦的场馆没有停车位，所有的观众都需要步行、骑车或者乘公共交通工具前往。

伦敦的铁路和公路网络在高峰时段经常超负荷运转才可以满足需求，有人担心奥运会带来的交通压力过大。

机场已从别处调动其他人员来满足乘客需求，缩减长队。并且将有超过100英里的伦敦主要道路设有预留给运动员和官员的特别车道。

边境署官员将在周四晚些时候宣布他们就工资和工作条件问题进行劳工行动的具体细节。仅有20%的员工参加了罢工投票。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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