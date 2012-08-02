版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 8月 2日 星期四 10:30 BJT

奥运会羽球四对组合“消极比赛”被取消参赛资格

国际羽联周三为伦敦奥运会赛场上出现的“故意输球”丑闻道歉，该事件导致包括头号种子、中国组合于洋/王晓理在内的中国、韩国及印尼共四对女子双打选手被取消奥运参赛资格。中国羽毛球队总教练李永波称“我作为总教练，确实觉得要向球迷和全国观众说对不起。” 图为国际羽联秘书长。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐