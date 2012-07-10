中国教练担心吃素影响选手备战奥运

美国重登金牌榜首 女运动员功劳大
路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
路透上海7月3日电---中国教练员和官员担心，奥运选手在基地外被要求吃素，或影响他们备战伦敦奥运会的表现。
中国运动员今年被要求禁食猪肉、羊肉和牛肉，将瘦肉精或导致兴奋剂检测呈阳性的风险最小化。
但中国女排队主教练俞觉敏称，为期三周的素食，让中国队在世界女排大奖赛宁波站四连败。
在周日的比赛中，中国女排0比3不敌美国队。俞觉敏在赛後对《新京报》称，运动员体能明显下降。
“因为害怕瘦肉精，我们出来比赛是不敢吃肉的。”
世界反兴奋剂组织（WADA）去年11月称，要警惕中国和墨西哥被污染的肉食。中国体育总局随後於今年下达“禁肉令”。
该组织称：“世界反兴奋剂组织仍然要提醒在这些国家参赛的运动员：只在你的俱乐部和/或赛事主办方批准的餐馆和自助餐厅就餐。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
路透伦敦8月12日电（记者Belinda Goldsmith）---周日，中国代表团在离开2012年伦敦奥运会之际猛烈抨击了对於叶诗文的兴奋剂指控。游泳新星叶诗文因为游出了比顶尖美国男选手更快的成绩而受到一些批评家的质疑。
路透伦敦8月12日电（记者 Julian Linden）---菲尔普斯没有在本届奥运会上创下世界纪录，金牌数也只有北京奥运会八金的一半，但他仍然在伦敦奥运会游泳项目上抢尽了风头。