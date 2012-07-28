戴秉国寄语中国奥运代表团：谦虚谨慎 虚心学习

路透北京7月17日电---周五中国官方媒体报导说，中国国务委员戴秉国寄语中国奥运健儿在伦敦奥运会上要“谦虚谨慎”。尽管在2008年奥运会时位居金牌榜首位，中国试图降低大家对中国队在伦敦奥运会上的期望。

2008年北京奥运会闭幕时，中国获得了51枚金牌，远超出美国的36枚，第一次跃居金牌榜首位。

当大家都在关注中国是否能蝉联榜首时，出席伦敦奥运开幕式的中国政府代表、国务委员戴秉国试图调和大家的情绪。

根据新华社消息，戴秉国在伦敦看望中国体育代表团时的讲话时称，“现在，我们国家发展了，在国际上影响大了，但仍然是发展中国家，要始终保持谦虚谨慎。”

“我们算得上是一个体育大国了，但还算不上是体育强国。我们在许多领域还与一些体育强国存在差距。”他说道。

“我们要虚心向其它国家学习，不断提高我们的运动水平。”

中国官员们一直建议要全面看待伦敦奥运会，他们指出，在英国没有东道主的优势，运动员们吃的食物不同，而且会和一些全新的选手交战。

但是，中国队追寻奥运金牌的努力并未松懈，在北京奥运会时金牌跃居榜首使中国人的民族自豪感高涨，中国举办这个最负盛名的体育盛会的“百年梦想”也达到了最高潮。

戴秉国提醒中国代表团中国13亿双眼睛将会注视着他们——就和注视着中国共产党一样。中国一直以苏联的体育模式培养运动员，并且中国最顶级的运动员基本都是通过这个模式产生的。

“希望大家共同努力，……向党的十八大献礼！”戴秉国说道。十八大将於今年下半年召开，这是一届十分重要的会议，将会选举新一届的领导层。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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