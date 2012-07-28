戴秉国寄语中国奥运代表团：谦虚谨慎 虚心学习

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京7月17日电---周五中国官方媒体报导说，中国国务委员戴秉国寄语中国奥运健儿在伦敦奥运会上要“谦虚谨慎”。尽管在2008年奥运会时位居金牌榜首位，中国试图降低大家对中国队在伦敦奥运会上的期望。
2008年北京奥运会闭幕时，中国获得了51枚金牌，远超出美国的36枚，第一次跃居金牌榜首位。
当大家都在关注中国是否能蝉联榜首时，出席伦敦奥运开幕式的中国政府代表、国务委员戴秉国试图调和大家的情绪。
根据新华社消息，戴秉国在伦敦看望中国体育代表团时的讲话时称，“现在，我们国家发展了，在国际上影响大了，但仍然是发展中国家，要始终保持谦虚谨慎。”
“我们算得上是一个体育大国了，但还算不上是体育强国。我们在许多领域还与一些体育强国存在差距。”他说道。
“我们要虚心向其它国家学习，不断提高我们的运动水平。”
中国官员们一直建议要全面看待伦敦奥运会，他们指出，在英国没有东道主的优势，运动员们吃的食物不同，而且会和一些全新的选手交战。
但是，中国队追寻奥运金牌的努力并未松懈，在北京奥运会时金牌跃居榜首使中国人的民族自豪感高涨，中国举办这个最负盛名的体育盛会的“百年梦想”也达到了最高潮。
戴秉国提醒中国代表团中国13亿双眼睛将会注视着他们——就和注视着中国共产党一样。中国一直以苏联的体育模式培养运动员，并且中国最顶级的运动员基本都是通过这个模式产生的。
“希望大家共同努力，……向党的十八大献礼！”戴秉国说道。十八大将於今年下半年召开，这是一届十分重要的会议，将会选举新一届的领导层。（完）
编译：逯璐 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。