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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 26日 星期四 10:49 BJT

易建联担任中国代表团旗手

中国男篮运动员易建联将在周五的伦敦奥运会开幕式上担任中国代表团旗手。自1984年中国重返奥运赛场後，开幕式旗手一直由篮球运动员担任。易建联目前效力达拉斯小牛，这是他第三次参加奥运会。此前中国奥运代表团副团长肖天曾表示，中国旗手须“高大、帅气、有影响力”。

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