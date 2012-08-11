流行音乐将成奥运闭幕式主角

8月9日拍到的奥运主火炬与博尔特的合影。 REUTERS/Max Rossi

路透伦敦8月10日电（记者 Mike Collett-White）---伦敦奥运会的闭幕式中将由流行音乐唱主角。辣妹组合（Spice Girls）、安妮·蓝妮克丝（Annie Lennox）、一世代（One Direction）以及特有的英式幽默将是周日伦敦奥运会闭幕式的大亮点。

两周之前的开幕式因为太过英国风，不能为世界其他地方的观众所理解而广受批评家诟病。伦敦奥组委并没有因此退缩，他们继续从英国文化元素中寻求灵感，试图带来一场适宜的告别晚会。

媒体窥视的目光和艺术家难以抑制的兴奋，使组委会为这场主题为“英伦音乐交响曲（A Symphony of British Music）”保密的希望都打了水漂。

经过了数月的炒作，“辣妹”组合最终证实了她们将参加闭幕式的传言。在奥林匹克主体育场，这个组合将站在伦敦标志性的黑色出租车顶以一场“女孩力量”的怀旧风暴再度联袂出演。

“辣妹”组合、杰西·J （Jessie J）、泰尼·坦帕（Tinie Tempah）、皇后乐队吉他手布赖恩·梅（Brian May）、安妮·蓝妮克丝和乔治·迈克尔（George Michael）都被拍到在伦敦东区达格南（Dagenham）的一家福特工厂参加彩排。而缪斯乐队（Muse）和艾德雪瑞（Ed Sheeran）都已透露将在闭幕式上演唱。

现在还没有确认但被广泛认为会加入这场演出的，还包括疯狂乐队（Madness）、谁人乐队（The Who）和前绿洲乐队成员利亚姆·加拉格（Liam Gallagher）的新乐队泡泡眼（Beady Eye）。而已经淡出音乐圈的“Running Up That Hill”演唱者凯特·布什（Kate Bush）则可能会通过视频献唱。

媒体还发现英国六人喜剧团体--蒙提·派森（Monty Python）成员艾瑞克·爱多（Eric Idle）出现在彩排现场。别忘了闭幕式音乐总监大卫·阿诺德（David Arnold）让观众参与其中的承诺，这个戏剧团体的代表歌曲《Always Look on the Bright Side of Life》大合唱就是最合适的赌注。

主体育场的中央将再次搭建一个舞台，一条能够通行车辆的公路将环绕四周。四千余名志愿者将会围绕着它，随着古往今来的音乐节拍舞蹈、跳跃。

伦敦地标建筑，如伦敦塔桥（Tower Bridge）、伦敦眼（The London Eye）、国会大厦的“大笨钟”钟楼和圣保罗大教堂等，都已被装饰一新，以配合闭幕式的演出。

“如果说，开幕式是一场婚礼，那麽，我们就是婚礼的招待会，”阿诺德在一家报纸的采访中介绍道，并指出这两场盛典将互为补充。

**共鸣**

披头士（The Beatles）乐队可能有幸在周日晚再度登场，就如同保罗·麦卡特尼（Paul McCartney）在开幕式上引领观众齐唱《嘿，朱迪》（Hey Jude）时一样。

这场跨越几个世纪的音乐演出，还包括艾尔加（Edward William Elgar）激动人心的旋律，以及莎士比亚（William Shakespeare）的经典台词。

在开幕式吸引了近十亿观众之後，这个可以容纳八万人场馆中每个座位下设置的“像素盒子（pixel boxes）”将再度被启用，为闭幕式营造一个生动、巨大的背景图，闭幕式预计将吸引全球几亿电视观众收看。

时长150分钟的闭幕式演出，还将包括7月27日至8月12日的比赛视频花絮。在音乐演出的间隙，还有男子马拉赛松颁奖典礼、运动员入场、演讲和下一届主办城市里约热内卢的简短报告。

“旗帜交接仪式从来都不会很简单……但是我们对旗帜交接充满了兴奋，非常兴奋，充满了欢乐，充满了激情，”里约热内卢开闭幕式制作人巴里奇（Marco Balich）说道。

由204支象征参赛国家的铜质“花瓣”组成的奥运主火炬将会熄灭，象征2012年伦敦奥运会圆满结束。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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