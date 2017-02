流行音乐将成奥运闭幕式主角

路透伦敦8月10日电(记者 Mike Collett-White)---伦敦奥运会的闭幕式中将由流行音乐唱主角。辣妹组合(Spice Girls)、安妮·蓝妮克丝(Annie Lennox)、一世代(One Direction)以及特有的英式幽默将是周日伦敦奥运会闭幕式的大亮点。

两周之前的开幕式因为太过英国风,不能为世界其他地方的观众所理解而广受批评家诟病。伦敦奥组委并没有因此退缩,他们继续从英国文化元素中寻求灵感,试图带来一场适宜的告别晚会。

媒体窥视的目光和艺术家难以抑制的兴奋,使组委会为这场主题为“英伦音乐交响曲(A Symphony of British Music)”保密的希望都打了水漂。

经过了数月的炒作,“辣妹”组合最终证实了她们将参加闭幕式的传言。在奥林匹克主体育场,这个组合将站在伦敦标志性的黑色出租车顶以一场“女孩力量”的怀旧风暴再度联袂出演。

“辣妹”组合、杰西·J (Jessie J)、泰尼·坦帕(Tinie Tempah)、皇后乐队吉他手布赖恩·梅(Brian May)、安妮·蓝妮克丝和乔治·迈克尔(George Michael)都被拍到在伦敦东区达格南(Dagenham)的一家福特工厂参加彩排。而缪斯乐队(Muse)和艾德雪瑞(Ed Sheeran)都已透露将在闭幕式上演唱。

现在还没有确认但被广泛认为会加入这场演出的,还包括疯狂乐队(Madness)、谁人乐队(The Who)和前绿洲乐队成员利亚姆·加拉格(Liam Gallagher)的新乐队泡泡眼(Beady Eye)。而已经淡出音乐圈的“Running Up That Hill”演唱者凯特·布什(Kate Bush)则可能会通过视频献唱。

媒体还发现英国六人喜剧团体--蒙提·派森(Monty Python)成员艾瑞克·爱多(Eric Idle)出现在彩排现场。别忘了闭幕式音乐总监大卫·阿诺德(David Arnold)让观众参与其中的承诺,这个戏剧团体的代表歌曲《Always Look on the Bright Side of Life》大合唱就是最合适的赌注。

主体育场的中央将再次搭建一个舞台,一条能够通行车辆的公路将环绕四周。四千余名志愿者将会围绕着它,随着古往今来的音乐节拍舞蹈、跳跃。

伦敦地标建筑,如伦敦塔桥(Tower Bridge)、伦敦眼(The London Eye)、国会大厦的“大笨钟”钟楼和圣保罗大教堂等,都已被装饰一新,以配合闭幕式的演出。

“如果说,开幕式是一场婚礼,那麽,我们就是婚礼的招待会,”阿诺德在一家报纸的采访中介绍道,并指出这两场盛典将互为补充。

**共鸣**

披头士(The Beatles)乐队可能有幸在周日晚再度登场,就如同保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)在开幕式上引领观众齐唱《嘿,朱迪》(Hey Jude)时一样。

这场跨越几个世纪的音乐演出,还包括艾尔加(Edward William Elgar)激动人心的旋律,以及莎士比亚(William Shakespeare)的经典台词。

在开幕式吸引了近十亿观众之後,这个可以容纳八万人场馆中每个座位下设置的“像素盒子(pixel boxes)”将再度被启用,为闭幕式营造一个生动、巨大的背景图,闭幕式预计将吸引全球几亿电视观众收看。

时长150分钟的闭幕式演出,还将包括7月27日至8月12日的比赛视频花絮。在音乐演出的间隙,还有男子马拉赛松颁奖典礼、运动员入场、演讲和下一届主办城市里约热内卢的简短报告。

“旗帜交接仪式从来都不会很简单……但是我们对旗帜交接充满了兴奋,非常兴奋,充满了欢乐,充满了激情,”里约热内卢开闭幕式制作人巴里奇(Marco Balich)说道。

由204支象征参赛国家的铜质“花瓣”组成的奥运主火炬将会熄灭,象征2012年伦敦奥运会圆满结束。(完)

编译:林秀峰 发稿:王燕焜

