特写：中国会在伦敦奥运会上重现辉煌吗？

4月20日，在北京的国家体育总局训练馆里，一名国家体操队的队员在练习跳跃。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京5月14日电(记者 Ben Blanchard/毛佳)---在2008年北京夏季奥运会上，中国实现了登上金牌榜榜首的壮举，当时民族自豪感油然而生，中国举办奥运会的“百年梦想”也达到了高潮。

中国能否在今年的伦敦奥运会上重现辉煌势必将受到各方的密切关注。但如果不能再现这种成功，国内或许会更为冷静地看待此事，毕竟北京奥运之後中国在经济等其他领域也获得了更多成就。

密苏里大学中国运动专家、人类学教授苏珊·布朗奈尔(susan brownell)说：“我不确定，自北京奥运会举办以来，(夺金)是不是还像过去一样具有重要的政治意义。”

自从北京奥运会完美谢幕以後，围绕夺金重要性的讨论开始升温。苏珊表示，民众似乎也承认，中国缺乏广泛的体育文化基础，能够夺得奥运会奖牌的通常只是少数获得政府支持的运动员，这也令人不禁质疑中国能否成为体育强国。

她表示：“所以我认为，由於北京奥运会取得巨大成功，至少国内认为其非常成功，因而再次证明自己显得不是那麽重要。”

“但夺金为什麽一直这麽重要呢？这与中国希望逆转西方国家主导地位的思想有关……举办奥运会被称为中国的‘百年梦想’。”

当然这不是说，中国不会在伦敦奥运会上努力获取尽可能多的金牌。

中国并未放松对奥运会奖牌的追求，甚至也没有开始放弃对运动员的培养。

在北京的什刹海体校，运动员从6岁就开始接受训练。

该校被称为“年轻冠军的摇篮”，培养了39名世界冠军和7名奥运冠军。

什刹海体校副校长石风华对路透表示：“咱们民族崛起过程中，在和平年代在竞争中印证自己的能力。再有，就是国人以前想摘掉东亚病夫的帽子。”

但中国官员则极力降低人们的期望。

国家体育总局原副局长崔大林表示：“我对中国体育代表团在伦敦奥运会上取得好的成绩是充满信心的，但是困难也非常多。”

“首先，北京奥运会我们是东道主，是主场作战，到了伦敦後是客场作战，时差饮食生活环境和北京不一样。”

他说，还有就是北京奥运会获得金牌的运动员由於年龄问题也退役了，2012年一些新的面孔要露面。比如乒乓球，王楠，张怡宁退役了，现在的年轻运动员谁也没有把握。

“所以北京奥运会後中国体育代表团的运动员有新老交替，年轻运动员能否禁得住伦敦这种大赛的考验，还有待于比赛的发挥。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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