奥运村为何出现澳洲产安全套？

7月23日在伦敦奥运村拍到的英国国旗与伦敦奥运会会旗。 REUTERS/Pool

路透伦敦8月7日电（记者Belinda Goldsmith）---一桶贴着澳大利亚制造标签的安全套在未经官方允许的情况下出现在了奥运村里，伦敦奥运会的组织者们正在就此事展开调查。

澳大利亚的小轮自行车自行车选手布坎南（Caroline Buchanan）在推特上发布了一张来自奥运村的照片，上面显示一箱安全套，箱子外面写着“袋鼠避孕套，专供澳大利亚及新西兰”，牌上还有一张袋鼠打拳击的图片。

布坎南开玩笑说这箱安全套似乎支持了“奥运村成狂欢温床”的传言。数千名运动员在经过数年训练之後好不容易参加了奥运会，因此在结束了比赛之後他们就纵情庆祝。

“哈哈，关於奥运村的传言是真的，”布坎南的推特如此写道，她将於周三开始小轮车比赛。

1992年巴塞罗那奥运会开了向奥运村内的选手们免费提供安全套的先河。国际奥委会认可了这一做法，认为这有利於增强运动员的艾滋病防范意识及其预防。向运动员们发放安全套的同时还会附有一些健康信息。

伦敦奥组委为参加比赛的10,800名运动员免费提供了15万只安全套。这些安全套都是由英国利洁时集团(RB.L)旗下的杜蕾斯品牌提供的，公司为获得赞助权付了钱。

伦敦奥组委的一位发言人表示，他们正在努力找出是谁分发了这些所谓的“袋鼠牌”避孕套，装这些避孕套的箱子本来应该装着杜蕾斯的产品，现在却装上了杜蕾斯的竞争对手--澳大利亚安思尔集团(ANN.AX)及英国一家私人公司Pasante的产品。

她说允许运动员和官员们将私人物品带进奥运村。

这位发言人表示，“我们会好好调查此事，并要求不把这些安全套分发给其他运动员，因为杜蕾斯是我们的供应商。”（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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