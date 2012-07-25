伦敦奥运为防御黑客攻击做好准备

路透伦敦7月24日电（记者Rhys Jones，Paul Sandle）---博尔特（Usain Bolt）和布雷克（Yohan Blake），这两个世界上跑的最快的人，在伦敦奥运会男子100米决赛上几乎同时越过终点线--肉眼分不出胜败。

当他们都想知道究竟是谁获胜时，令所有人难以置信的事发生了，一个流氓黑客组织发布的政治言论充斥着全球的电视屏幕。

尽管上述描绘的场景不太可能发生，保障这种事情切实不会发生的任务属於奥运会IT服务提供商Atos（源讯公司）。

分析者称，英国境内35个比赛场馆，尤其是伦敦东部的奥运场馆的计分和计时系统，是那些传播政治言论的黑客（被称为“黑客活动分子”）以及通过奥运会捞钱的犯罪团伙入侵的目标。

“比赛计分和计时的数字系统易受攻击，这些系统将成为黑客活动分子和有组织的犯罪团伙的袭击目标，黑客活动分子想要借此传播政治言论，而犯罪团伙通过在比赛结果上下赌注来获利，”一位不愿意透露姓名的前英国政府网络安全方面的负责人说。

“如果100米跑决赛的结果需要看冲过终点的照片才能分出胜败，而技术系统调不出照片，并且没人知道计时系统是什麽时候停止了，你能想象民众的愤怒情绪吗？”

2008年北京奥运会时，每天大约有1200万潜在网络攻击被成功拦截，这些攻击的类型和力度都大不相同，但在过去的四年中，黑客组织的阴谋及网络攻击的规模和复杂性都大大增加。

位於巴黎的Atos公司自2002年奥运会以来一直是为奥运会服务的主要技术公司，其预计在伦敦奥运会期间，每天将有高达1400万次的网络攻击。

网络安全公司eEye的首席技术官员马克·梅弗雷特（Marc Maiffret）说，奥运会是重要的攻击对象。梅弗雷特曾是一名黑客，在17岁时遭美国联邦调查局突袭拘捕。

他说，“我想，鉴於最近黑客活动分子及黑客团体所发生的事情，今年针对奥运会的攻击会更多。”

黑客活动分子发动攻击来显示政治或社会立场，分析者称，比起国家支持的黑客来说，这些人更有可能把目标对准奥运会。

“像‘鲁兹安全（LulzSec）’和‘匿名者（Anonymous）’这样的黑客组织想通过攻击奥运会系统来宣传他们的主张，因为通过这种方式，他们的社会和政治言论能立刻在全世界范围内的观众中传播。”一位不愿意透露姓名的负责奥运会网络安全的顾问说道。

“参与黑客攻击的国家不希望被抓住有袭击奥运会的活动，否则这些国家会被禁赛而且有损国家形象。”

**道德黑客**

Atos预计在奥运会期间要处理大约200万条的关键数据，比北京奥运会时还多三分之一。Atos已经做了超过20万小时的测试，包括邀请所谓的“道德黑客”来模拟网络攻击。

该公司负责英国境内11,500台计算机和服务器，将在东伦敦金丝雀码头商业区的奥运技术运营中心逐秒检测潜在的网络威胁。

该公司负责保护把比赛结果传到计分牌，把比赛时间表传给运动员，以及把奥运认证信息传给英国边境官员的系统。

“想要进入这个网络而不被探测到是非常复杂的，”Atos的执行副总裁帕特里克·艾迪霸（Patrick Adiba）说，“我不可能百分之百保证安全，但是接近百分之百。”

如果奥运会的主系统是坚不可摧的，黑客们会把攻击目标转向交通设施、金融业务和奥运会赞助商。

比如，Visa是奥运会唯一批准的信用卡合作夥伴，它垄断了奥运会场馆周边的所有自动取款机。

“如果破坏了Visa运作的网络，那麽没有人可以买卖任何东西。潜在的损害和利益损失都是巨大的，”这位网络安全顾问说。

梅弗雷特说，这些公司需要为有可能的任何穿越防火墙的网络攻击做好准备。

“当你想要在被攻击後再对黑客采取措施，或者在被攻击时作出计划，後果将是不堪设想的。”他说。

组织者也担心强大的计算机病毒带来的威胁，比如“Flame病毒”和“Shady RAT”。

Flame病毒（又名火焰病毒）能够监视和破坏电脑系统，在四月份时可能曾用於攻击伊朗。Shady RAT是一种一直在攻击计算机和个人用户的病毒，在近几年来，它把国际奥委会和四个奥运机构作为攻击对象。

今年早些时候，英国军情五处（MI5）总负责人乔纳森·埃文斯（Jonathan Evans）说，针对英国政府和商业的网络袭击已经到达“令人吃惊的水平”，伦敦奥运会对於网络罪犯来说是“极具吸引力的目标”。

负责打击网络恐怖主义的英国大臣弗兰西斯·麦浩德（FrancisMaude）在五月份时警示说，鉴於运动员、教练、奥运会官员和高官在奥运期间会使用成百上千的旅馆、训练中心和其他相应设施，奥运会不可能“免于网络攻击”。

伦敦奥组委（LOCOG）希望在技术方面花费的7.5亿美元能够保障奥运会的网络安全。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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