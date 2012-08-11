中国再次要求复议自行车女子竞速赛团体决赛结果

路透伦敦8月10日电（记者 Ian Ransom）---在上周的伦敦奥运会自行车女子团体竞速赛决赛中，中国队被判接力时犯规、金牌变银牌，中国已再次要求对结果进行复议。

中国选手郭爽和宫金杰的金牌被换成了银牌，而她们的对手德国队的Kristina Vogel和 Miriam Welte获得了金牌，中国官员对此愤怒表示抗议。

裁判组判定当领骑选手宫金杰进入接力区时，冲刺选手郭爽过早出发属於犯规，中国自行车领队潘志琛致函国际自行车联盟（UCI）主席帕·麦奎德（Pat McQuaid）对判罚结果提出了异议。

潘志琛在信中写道，中国队表示理解自盟做出的解释，但是经过分析，仍然认为其判罚不符合规则。

在场地自行车项目上，任何队伍都不能对裁判组的决定提出申诉，但是中国队仍然需要一个明确的答复。

潘志琛说裁判长是根据“对规则的个人主观理解”作出的裁决，这是国际自行车联盟的规则中不允许的。

“这种随意性的临时的规则改变，会使全体参加比赛的教练员和运动员感到茫然，无所适从，也会给执裁者留下主观的、随意的判决空间，”他说。

“我要求国际自盟对这个判罚结果进行复议……”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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