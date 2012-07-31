瑞士自行车名将坎切拉拉恢复训练

路透伦敦7月30日电（记者Tom Pilcher）---北京奥运会自行车男子计时赛冠军坎切拉拉（Fabian Cancellara）在周一的记者招待会上说，虽然自己在男子公路赛上负伤，但希望能继续训练，在伦敦奥运会上实现卫冕。

在周日时，坎切拉拉（Fabian Cancellara）因伤不能训练。这名瑞士骑手需要作出决定是否参加周三将要进行的男子计时赛实现卫冕。

“我希望今天能训练，我可以适应在计时赛自行车上的姿势，而且可以继续参加比赛。”他说。

“我很乐观，我必须乐观地考虑问题，否则我昨天就飞回家了。”

在周六举行的250公里公路赛上，坎切拉拉在距离终点15公里时撞上安全护栏，擦伤了锁骨，这有可能使他不能参加44公里的计时赛。

“我是个很坚强的人，我今年已经历了很多事情。”他说。他曾四次获得计时赛世界冠军。

在四月份的环佛兰德斯赛上，坎切拉拉不幸摔倒，右侧锁骨四处骨折。他说，骨折後固定锁骨的钉使他在周六的撞击後没有受到更大伤害，也给了他继续参加奥运的希望。

“我现在的感觉和在佛兰德斯时一样。我正在等待接收所有的测试，医生说‘多亏了你锁骨里的钉'，我觉得幸好有固定的钉，我的锁骨才没有断裂。”

“我感觉它几乎是要断了，每过一个小时我的感觉就好一些，昨天大部分时候仍然很疼。但是我受到了十分好的照料，我身边有一个很好的团队。”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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