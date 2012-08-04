各界热议英国自行车手“假摔”事件

路透伦敦8月3日店（记者 Julien Pretot）---“英国男队在场地自行车团体竞速赛是当之无愧的冠军，但是比赛规则应该改变，”法国技术教练卢梭（Isabelle Gautheron）在周五时称。

在周四的排位赛上，英国队第一个出场的队员辛德斯（Philip Hindes）在骑到第一圈的四分之一时摔倒，获得了重新出发的机会并帮助英国队击败对手德国队，之後英国队在决赛中打败法国队获得金牌，并打破世界记录。

“团队竞速赛的比赛规则应该改变，规则需要变得更加准确。” 卢梭告诉路透。

“但是最优秀的队伍（英国队）赢得了冠军，他们两次打破世界纪录，冠军理应属於他们。他们是按照规则比赛的，如果在团队竞速赛上出发时摔倒，会被认为是出发失误。”

当时，辛德斯的前轮似乎出现了问题，而且将要被队友肯尼（ Jason Kenny）超过。

根据国际自行车联盟（UCI）的规则，如果三名车手中第二位出发的肯尼超过了第一位出发的辛德斯，改变了三名队员出发时的顺序，那麽英国队就会被取消参赛资格。预先设定好的三名队员的顺序是不能改变的。

德裔车手辛德斯在赛後说他是故意摔倒的，但在之後的赛後新闻发布会上又否认了该说法。

英国报纸引用了他的原话：“我摔倒了，我是故意那麽做的，为了能获得重新出发的机会……那都是计划好的，真的。”

英国队说他的言论因“翻译不当而被误解”，并说这名车手在今年三月份刚改变国籍为英国队征战，他在2010年10月才开始学习英语。

这件事肯定会激起更多关於奥运公平公正的讨论。

**羽坛丑闻**

在本周前几天，官员们一直在积极调查发生在羽毛球比赛中的丑闻，八名羽毛球运动员由於为了在淘汰赛中选择选手而故意输球被取消比赛资格。

国际奥委会在周五称对自行车赛上发生的这件事情表示乐观。

“目前我们没有计划（去调查），”发言人亚当斯（Mark Adams）说，“没有人被取消参赛资格，国际自行车联盟知道这个情况，他们认为不需要对比赛结果质疑，我们也这样认为。”

国际自行车联盟说他们注意到辛德斯所说的话，但是不予置评。

卢梭认为国际自行车联盟应该有一种方法来鉴别真摔和假摔。

“我对规则本身没有异议，只是他们应该找出一种能鉴别车手真摔还是假摔的方法，”她说。

“为了这项运动的发展，也许一次出发失误就应该退赛。毕竟，博尔特（Usain Bolt）也曾因为抢跑被迫退出世锦赛。”

周四在女子团体竞速赛上为澳大利亚队获得铜牌的麦克库罗斯（ Kaarle McCulloch）亲眼看到了辛德斯摔倒的场景，并在记者招待会上为辛德斯辩解，“我相信每位奥运参赛者都具备了卓越的体育精神，我不认为英国队会故意做这样的事情。”

“我无法想像辛德斯会故意这麽做，这可能是轮子打滑，我们自行车的这种轮胎在赛道上很滑。”

“而且肯尼离他很近，有很多原因造成最後这种结果。”

法国教练卢梭对输给英国队一事很平静，她这样评价英国队：“他们是最强的队伍，以0.4秒的差距打败了我们，没什麽好说的。”

周四在奥运自行车馆还上演了另一幕戏剧性场面，在女子团体自行车竞速赛中，英国队和中国队纷纷被判罚在交接时出现犯规。

英国队最终与奖牌无缘，而中国队不得不把拿到手的金牌拱手让于对手德国队，最终只拿到银牌。

“这有些业余，这些规则不那麽明确。”中国队的法国籍教练莫雷龙（Daniel Morelon）周五对记者们说，“甚至德国队什麽都没看到。”

“我没有（从裁判那里）得到一个合理的解释，他们说‘在赛前的会议上就已经警告过你’，但是这仅仅是口头说法，而不是一条规则。”

当被问到是否应该改变规则使之更加明确时，莫雷龙说，“就连教练们都（对规则）不明白。”

莫雷龙是1972年奥运会男子个人竞速赛的冠军，也是获得该项目金牌的最後一名法国人，他认为辛德斯那场比赛是公平的。

“这是比赛的一部分，只是你不明确说出来。”他说。

“出发失误应该是被允许的，否则仅仅因为滑倒，你四年的努力就白费了。”（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。