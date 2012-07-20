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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 20日 星期五 15:33 BJT

奥运公路赛冠军桑切斯无缘伦敦卫冕

西班牙自行车联合会周四表示，北京奥运会自行车公路赛冠军桑切斯由於受伤未愈，将退出本届伦敦奥运会。桑切斯本月在环法赛第八赛段中卷入碰撞後摔倒，导致右手和左肩骨折，随即宣布退赛。由於伤势尚未痊愈，将无缘伦敦痛失卫冕机会。

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