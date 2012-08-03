场地自行车中国队失金

在周四奥运会场地自行车女子团体竞速的比赛中，中国组合由於在交接时被判违例，虽然成绩上超过对手但被取消，从冠军降级为银牌。德国队因此拿到了该项目的金牌。夺牌热门英国队也因交接时提前出发而被取消了资格，无缘奖牌争夺战。中国队和英国队在预赛中双双打破了该项目世界纪录。