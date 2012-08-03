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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 3日 星期五 11:58 BJT

英国车手称用故意撞车战术助东道主夺金

英国自行车手辛德斯表示，在奥运场地自行车团队竞速赛的热身赛中，由於起跑糟糕，他故意撞车，为英国队换取重新起跑机会。辛德斯与英国队友霍伊和肯尼最终赢得该项目金牌。英国自行车运动协会称，辛德斯2010年10月才开始学习英语，他的言论是被“翻译曲解”。

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