男子10米跳台决赛美国鲍迪亚夺冠

路透伦敦8月11日电（记者 Rosalba O'Brien）---美国选手鲍迪亚（David Boudia）周六在男子10米跳台的决赛中夺得冠军，这场胶着的比赛一直对抗到了最後一跳才决出胜负。

鲍迪亚以568.65的总分击败了中国劲敌邱波，後者以566.85的总分失望地仅获一枚银牌。东道主英国的明星运动员戴利（Tom Daley）以556.95分拿到铜牌。

鲍迪亚的金牌也标志着美国队在这项运动中的复兴。自2000年以来，美国队在跳水中一直与奖牌无缘。不过在鲍迪亚他们就已经摘得了一枚银牌和两枚铜牌。

中国队新星、世锦赛10米跳台冠军邱波从2010年开始就成为了这个项目的主宰者，他也是今天决赛的夺冠大热门。携东道主之利的戴利虽然赢得了在场观众震耳欲聋的助威，但是在周五预赛中表现不佳的他，今天的状态依然持续低迷。

随着俄罗斯人夺走了男子3米跳台的金牌，邱波今天的这枚银牌还意味着，中国队丢掉了计划从伦敦带走的八金中的两金。（完）

编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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