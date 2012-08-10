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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 10日 星期五 14:02 BJT

女子10米跳台陈若琳成功卫冕

在周四伦敦奥运会女子10米跳台决赛中，陈若琳以422.30分的总成绩成功卫冕，为中国跳水队收获本届奥运会第六块金牌。澳大利亚选手波本(366.5分)和马来西亚选手丽农(359.2分)分获银牌和铜牌。中国队另一名选手、上届世锦赛该项目银牌得主胡亚丹状态欠佳，排在第九名。

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