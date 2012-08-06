吴敏霞三米板封后 追平中国选手奥运奖牌记录

路透伦敦8月5日电(记者Rosalba O'Brien)---周日，中国跳水选手吴敏霞延续个人在奥运会中的辉煌战绩，再获一枚金牌，至此她一共获得了6枚奥运奖牌，追平了她曾经的搭档郭晶晶创造的中国选手获最多奥运奖牌的记录。

在女子三米板决赛中，吴敏霞动作优美，每一跳都发挥出色，最後总分414而夺金，队友何姿以379.2分获得银牌。上周吴敏霞与何姿搭档获得了跳水女子双人三米板的冠军。

中国队有望包揽伦敦奥运会8个跳水项目的全部金牌，目前在已经进行的5个项目中，中国队已经似乎毫不费力地获得了全部冠军。

跳水项目霸主中国队在去年的世锦赛上收获了跳水项目全部10枚金牌，四年前的北京奥运会上则是在八枚金牌中获得了7金。

墨西哥选手桑切斯(Laura Sanchez)获得铜牌，这也是墨西哥在本届奥运会上获得的第3枚跳水奖牌。

“中国人太强大了，比赛总是变成铜牌争夺战。”桑切斯对记者说。

最後的结果对意大利选手塔尼亚·卡尼奥托(Tania Cagnotto)太残酷了，她最後的总分是362.2分，仅比桑切斯落後0.2分而错失奖牌。

卡尼奥托的父亲乔治·卡尼奥托(Giorgio Cagnotto)在上世纪70年代曾经获得4枚奥运奖牌，塔尼亚·卡尼奥托获得过多枚世锦赛奖牌，但是在她参加的四届奥运会上，却从未获得过奖牌。

塔尼亚·卡尼奥托在半决赛中排名第二，意大利人一度对她寄予很高希望，然而周日的决赛中，桑切斯在最後三跳中出色发挥，没有给卡尼奥托留下机会。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。