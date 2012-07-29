中国轻取女子双人三米板跳水金牌

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦7月29日电（记者 Rosalba O'Brien）---周六，中国队的吴敏霞和何姿带来了一场教科书式的跳水表演，她们从第一跳开始，动作干净利落统一协调，非常轻松地拿到了伦敦奥运女子双人三米板的金牌。
在一组澳大利亚选手近乎完美地完成了同样的动作之後，这队世界冠军选手也高质量地完成了向後翻腾两周半屈体（205B）的动作入水时近乎没有溅起一点水花。
吴敏霞和何姿以346.2分的高分摘得金牌，使得真正的较量仅留给了颁奖台上剩下的席位。
美国组合Abigail Johnston和Kelci Bryant对於拿到银牌表现得非常高兴。Bryant在北京奥运会上得到过321.9的高分，但是仍与冠军失之交臂。
加拿大选手Emile Heymans和Jennifer Abel曾在今年二月的跳水世界杯上夺冠。今天，她们在动作相对简单的第二跳有些慌乱，出现了失误。结果以316.8分总分位列第三，得到铜牌。
中国队曾在去年的上海世锦赛上包揽了跳水项目全部10枚金牌。在北京，他们拿到了奥运跳水项目全部八枚金牌中的七枚，而这一次，他们打算一口气拿下全部八枚金牌。（完）
编译：林秀峰 发稿：王燕焜
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