在周日的奥运会女子三米板决赛中，中国选手吴敏霞延续个人在奥运会中的辉煌战绩，每一跳都发挥出色，以总分414分夺冠，至此吴敏霞一共获得了6枚奥运奖牌，追平了她曾经的搭档郭晶晶创造的中国选手获最多奥运奖牌的记录。她的队友何姿以379.2分获得银牌。