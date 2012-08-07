版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 8月 7日 星期二 11:13 BJT

34岁老将重夺男子400米栏冠军

在周一的奥运会男子400米栏决赛中，34岁的多米尼加老将桑切斯力克对手，时隔八年重夺该项目的奥运会冠军。另一位老将，33岁的美国选手泰勒曾在2000年和2008年奥运会上都获得了该项目冠军，然而这次未能成功卫冕。美国选手廷斯里和波多黎各的库尔森分获银牌和铜牌。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐