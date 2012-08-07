竞走卫冕冠军施瓦泽涉禁药被除名

路透罗马8月6日电（记者Naomi O’Leary）---奥运50公里竞走卫冕冠军、意大利人施瓦泽（Alex Schwazer）周一因药检未通过而被取消伦敦奥运会的参赛资格。

“我犯了错，我的职业生涯结束了，”施瓦泽如此告诉安莎通讯社。施瓦泽曾在2008年北京奥运会上获得金牌，同时他也是花样滑冰世界冠军科斯特纳（Carolina Kostner）的男朋友。

他又补充说，“我想在这届奥运会上变得更强，我犯了错。”

之後意大利奥委会宣布他们开除了一名运动员，因为他没能通过世界反兴奋剂机构的检查，他的行为造成了“恶劣的後果”。

意大利奥委会称这名运动员还未到达伦敦。

四年前，施瓦泽在50公里竞走这项充满挑战的项目中将前苏联选手伊瓦伦科（Vyacheslav Ivanenko）创造的、已经沉寂20年之久的纪录提高了1分多钟，之後他就成为了意大利人心中的英雄。

澳大利亚选手塔伦特（Jared Tallent）在那次比赛上获得银牌。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。