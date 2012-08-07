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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 7日 星期二 15:36 BJT

竞走卫冕冠军施瓦泽涉禁药被除名

奥运50公里竞走卫冕冠军、意大利人施瓦泽(Alex Schwazer)周一因药检未通过而被取消伦敦奥运会的参赛资格。四年前，施瓦泽在50公里竞走项目中将世界纪录提高了1分多钟，之後成为了意大利人心中的英雄。施瓦泽称，“我犯了错，我的职业生涯结束了”。

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