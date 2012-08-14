伦敦奥运会20个经典时刻

路透伦敦8月12日电（记者Alan Baldwin）---伦敦奥运会充满了竞技亮点、个人表演和跌宕起伏的情绪过程。以下是伦敦奥运会的20个经典场景。

**菲尔普斯以奖牌数新纪录谢幕**

菲尔普斯将他的最後一场演出定为参加美国游泳接力赛，然後就面带微笑地结束了他的运动员生涯。他是史上最伟大的游泳运动员，同时也可能是有史以来最伟大的奥运选手。他在奥运会上一共获得了：18枚金牌，22枚奖牌。他得到了他想得到的一切。游泳界从此失去了一位泳池中的巨人。

**博尔特胜了（接连获胜）**

博尔特是世界上跑得最快的人，同时还是牙买加男子接力跑团队的一员，他为我们呈现了本届奥运会上三个历久弥新的场景。这名爱出风头的选手以男子100米跑的奥运纪录开始了他的伦敦之旅，紧接着他又赢得了男子200米跑的冠军（牙买加选手包揽了金银铜牌），由此成为奥运史上第一个成功卫冕男子100米跑和200米跑双料冠军的运动员。最後，他帮助牙买加队在男子4x100米跑接力中创造了一项新的世界纪录。

当博尔特和布雷克（Yohan Blake）冲过200米跑终点时，两人四目相对，博尔特把手指放到了嘴唇上示意年轻的王位觊觎者（布雷克）安静下来。这成为了奥运会上经典的一幕。

**穆雷赢得网球冠军**

在7月温网球场上，穆雷在男单决赛中输给了费德勒（Roger Federer）而伤心落泪。但是他在中心球场上演了复仇之战，他大胜费德勒获得金牌。对於一个从没获过大满贯的选手来说，穆雷的表现可以说是非常惊人。人们会将穆雷获胜後跳入观众席与最亲最近的人一起庆祝的场景长久地留在心中。

**法拉赫赢得男子5,000米跑、10,000米跑双料冠军**

法拉赫夺冠後，就连博尔特也在头顶做出了意为Mobot的M形的手势。法拉赫出生于摩加迪沙但现在是个骄傲的英国人，他的成绩被视作英国田径史上最伟大的胜利。他是第一个赢得长跑奥运冠军的英国人，同时他也是史上第七个在同一届比赛中参加5,000米跑和10,000米跑的男运动员。观众令人兴奋的呼喊以及法拉赫身披国旗拥抱女儿的画面将成为经典的回忆。

**美国队赢得女子4x100米跑接力金牌**

最近的三届奥运会对於美国女子4x100米跑接力队来说是一场场暴露错误的喜剧，糟糕的接力棒交换让她们始终不能登上领奖台，但是这次她们成功了。她们跑出的令人兴奋的成绩--40.82秒打破了由东德选手在1985年创造的41.37秒的世界纪录。

**沙特阿拉伯首次派出女选手**

在伦敦奥运会上，沙特阿拉伯第一次派出女性运动员参赛。这样一来，每个国家的参赛者就都涵盖了男女两种性别。极端害羞的沙赫卡尼（Judoka Wojdan Ali Seraj Abdulrahim Shaherkani）没有任何参加国际比赛的经验。她穿着一件一点都不合身的外套而且还蒙着头，她在全球数百万观众面前勇敢地出场了。尽管她在场上只呆了80秒，但是观众依然给了她无数的掌声。

**尼古拉·亚当斯摘得奥运首枚女子拳击金牌**

经过多年不懈争取，女子拳击选手在伦敦奥运会首次站上奥运拳台。29岁的英国选手亚当斯（Nicola Adams）夺得首枚奥运女子拳击金牌。爱尔兰观众则为凯蒂·泰勒（Katie Taylor）赢得轻量级女子拳击冠军而欢呼。

**大卫·鲁迪沙破纪录 800米摘金**

连伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科（Seb Coe）都为这位肯尼亚名将刷新世界纪录而喝彩。鲁迪沙(David Rudisha)以1分40秒91的成绩夺冠这一幕，恐怕当晚所有观众都难以忘怀，此项纪录彰显了人类不可置信的力量潜能。

**“飞翔的松鼠”**

奥巴马总统想接见她，奥普拉为她流下了“幸福的泪水”，她就是加布丽尔·道格拉斯(Gabby Douglas)，被美国人称为“飞翔的松鼠”。这位黑人女孩成为美国首位获得奥运女子体操全能金牌的非裔选手。

**基拉尼·詹姆斯与奥斯卡·皮斯托瑞斯**

詹姆斯(Kirani James)在男子田径400米夺冠，这是格林纳达的首枚奥运奖牌，而同样令人难以忘怀的是，詹姆斯在该项目半决赛後与南非选手、“刀锋战士”皮斯托瑞斯(Oscar Pistorius)交换了名牌。“他鼓舞了我们所有人，”詹姆斯说，“与他同场竞技是一种荣耀。他所做的一切需要极大的勇气。他是个伟大的人，我们应该这麽看待他。”

**胜败皆英雄**

在男子单人双桨2000米复活赛中，来自尼日尔的赛艇选手哈马杜·吉博·伊萨卡(Hamadou Djibo Issaka)虽然最後一个到达终点，但亦被称为英雄。全场约两万名观众起立为他欢呼。他说：“我不会任何技术，我才学了三个月。”

**女子铁人三项 照片分胜负**

在经历了1小时59分钟48秒的游泳、自行车和长跑後，来自瑞士的尼古拉·斯皮里格(Nicola Spirig)和瑞典选手丽莎·诺登(Lisa Norden)并肩冲过终点线，最後靠撞线照片分析才分出胜负。而在男子比赛中，东道主选手阿利斯泰尔·布朗利(Alistair Brownlee)与西班牙选手哈维尔·戈麦斯(Javier Gomez)先後冲过终点线，分别摘得金牌银牌，二人累倒在地握手的画面同样令人难忘。

**开幕式与圣火盆**

伦敦奥运会的口号是“激励一代人”，奥运圣火由七位年轻人点燃就彰显了这一精神。当由204枚铜花瓣组成的主火炬被这七名少年点燃时，燃烧的玫瑰花绽放在伦敦的夜色中。整场开幕式可谓一部讲述英国历史的音乐片，86岁的女王在007饰演者丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）的陪伴下“空降入场”，一句“晚上好，邦德先生”引爆全场气氛。

**埃尼斯与“超级星期六”**

伦敦奥运会进行到第二个星期六，慢热的东道主终於迎来第一个夺金浪潮。当七项全能选手、“海报女孩”埃尼斯（Jessica Ennis）在田径赛场上开始她女子100米栏的比赛时，便为英国奥运史上辉煌的一天定下了基调。

**韩国女团射下“七连冠”**

李胜珍（Lee Sung-jin）、崔贤珠（Choi Hyeon-ju）和奇甫倍（Ki Bo-bae）三位运动员以一环优势击败中国队，为韩国队实现了女子团体射箭这一项目的七连冠。罗德板球场见证了这一惊人的时刻。“罗德板球场已经有200年历史，我们很喜欢这里，不知我们能否在这里留存下这一刻？”解说员说道。

**叶诗文打破世界纪录**

16岁的中国游泳小将叶诗文在伦敦勇夺两金，她在400米个人混合泳比赛中以高於个人最好成绩五秒的成绩夺冠并打破世界纪录，令人叹为观止。一名美国教练暗示这一成绩令人难以置信，并质疑叶诗文可能服用禁药。这在中国引起轩然大波，一些人认为这种指控带有偏见和种族主义色彩。

**基普洛奇男子马拉松夺冠**

在道路两旁英国民众的见证下，乌干达选手基普洛奇（Stephen Kiprotich）在马拉松项目中为该国赢得数十年来第一枚奥运会奖牌。23岁的基普洛奇甩开对手——肯尼亚选手基鲁伊（Abel Kirui）和吉普桑（Wilson Kipsang），身披乌干达国旗冲过终点线。这是继乌干达运动员阿基布阿（John Akii-Bua）在1972年奥运会摘得男子400米栏冠军之後，该国时隔40年获得的第一枚奥运金牌。

**委内瑞拉利玛多男子重剑封王**

委内瑞拉选手利玛多（Ruben Limardo）成为该国44年来首个奥运会冠军，赢得了伦敦民众的青睐。夺冠後的利玛多佩戴金牌乘坐伦敦地铁，与行人合影并教他们委内瑞拉体育歌曲。委内瑞拉总统查韦斯授予其南美独立英雄玻利瓦尔佩剑的复制品。

**霍伊的眼泪**

在赢得了个人第六块奥运会自行车项目金牌後，霍伊（Chris Hoy）忍不住流下泪水。“霍伊奇迹”使他当之无愧地成为英国历史上最伟大的奥运会运动员之一。“我很震惊，”他激动地说道，“我正在努力接受这一切，但是这太不真实了。这是我一直以来都想要的。”

**韩国选手的静坐**

在重剑赛场上，由於有争议的判罚，韩国选手申雅岚在半决赛中输给德国对手海德曼（Britta Heidemann），她在击剑台痛哭并静坐一个小时抗议判决不公，之後被搀出击剑场。这位25岁的选手坐在场地中痛哭的画面，成为本届奥运会令人难以忘怀的一幕。（完）

编译：孙舒/辛毅 发稿：王凤昌/张家伟

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