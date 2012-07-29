伦敦奥运颁奖出现“礼宾先生” 男女平等迈进一步

路透7月28日伦敦电（记者Belinda Goldsmith）---伦敦奥运的性别之战比以往任何奥运会都更加激烈，男性在本届奥运会上开始扮演一些曾经是女性专属的角色，比如在颁奖仪式上担任负责手捧鲜花和奖牌的“礼仪先生”。

他们身着白色衣领的紫色套装，好似《星际迷航》里的人物。在奥运会30个场馆的805场颁奖仪式上，这些小伙子们将手捧花束和金牌，等候身穿紫色礼服的礼仪小姐们引领获奖运动员入场和出场。

这是奥运会第一次由男性来负责手捧鲜花和奖牌，这也是伦敦为奥运会男女平等做出的另一项努力。

伦敦奥组委说，颁奖仪式之所以这样设计也是为了进一步体现奥运会平等中立的价值观。

“它的象征意义很重要，而且我对英国在伦敦奥运会上所做的改变感到自豪。”英国女子运动和健康基金会（ Women's Sport and Fitness Foundation）主管Sue Tibballs说。该基金会是一个致力於争取女性在体育运动中的权力的慈善组织。

这种男女混合的搭配与四年前的北京奥运会形成鲜明对比，当时，组织者对礼仪小姐的选拔要求非常严格：礼仪小姐两眼的长度必须占整个脸长度的十分之三，她们必须拥有“富有弹性的肌肤”，以及“丰满但不肥胖的身材”。

北京奥运会的礼仪小姐经过严格的训练，比如要穿高跟鞋站立数小时，还要嘴里夹着筷子来训练“露八颗牙”的标准微笑。

让男性也参与颁奖仪式是2012年伦敦奥运会性别平等之战的胜利之一。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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