保罗·加索尔担任西班牙旗手

路透马德里7月20日电---西班牙奥组委(COE)上周五宣布，由於纳达尔因伤缺席伦敦奥运会，该国入场式旗手将由西班牙篮球明星保罗·加索尔担任。

北京奥运会网球男单冠军纳达尔上周四宣布，由於膝伤未愈，将不得不退出伦敦奥运会，无缘卫冕之战。

保罗·加索尔出生于巴塞罗那，目前效力于NBA洛杉矶湖人，司职中锋。曾在2008年北京奥运会上带领队友惜败于美国“梦之队”，摘得银牌。 加索尔在西班牙国内民众中广受赞誉，是最受瞩目的运动员之一。

“我非常开心能够成为旗手，这将是我职业生涯中最棒的经历之一，感谢运动员协会(sports federation)和西班牙奥委会(COE)。”消息公布後，32岁的加索尔在他的Twitter页面上写道。

第一批对他这一喜讯送上祝福的包括因伤退赛的纳达尔。

这位法网冠军在Twitter上写道，“恭喜，我非常高兴你能担任旗手，你是每一个人的标杆和努力的榜样！好好地享受这一刻！你值得这个荣耀！。”

保罗的弟弟马克·加索尔同在NBA打球，现效力于孟菲斯灰熊队。大加索尔不但见证了西班牙男篮近年来的辉煌，更是这些荣耀的核心缔造者，他率队为西班牙赢得了2006年世锦赛的冠军，以及2009年和2011年两届欧锦赛冠军。

帆船名将伊克尔·马丁内兹和哈比·费尔南德斯亦在西班牙旗手候选人之列，但为了不影响训练计划，两人主动退出了候选人名单。（完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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