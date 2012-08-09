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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 9日 星期四 11:07 BJT

田径赛场迎首位沙特女选手

Sarah Attar成为了第一位在奥运会田径赛场上参赛的沙特阿拉伯女选手，她头戴白色头巾出现在女子800米预赛，她最终未获晋级。Attar同时拥有美国国籍。她的另一位女同胞在柔道赛场首轮遭淘汰。尽管如此，她们都被来自祖国和世界各地的人们视为女英雄。

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