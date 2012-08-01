雷声赢下中国首枚男子花剑奥运金牌

路透伦敦7月31日电(记者Daniel Bases)---中国选手雷声在伦敦奥运会男子花剑决赛中抵挡住了埃及对手阿波尔卡西姆(Alaaeldin Abouelkassem)的强势攻击，成为中国第一位获得奥运会男子花剑项目金牌的运动员，这也是该项目自1900年奥运会以来金牌首次旁落到非欧洲选手手中。

“我自己也没有想到，我没有考虑结果，”雷声在颁奖仪式後接受记者采访时说，他在决赛中以15-13的比分战胜了对手。

决赛中，雷声开场6-2先声夺人，但阿波尔卡西姆马上追了上来，甚至一度以13-11反超雷声。雷声在2008年北京奥运会上仅获得第8名，而这一次在伦敦，他镇定自若，登上了奥运之巅。

28岁的雷声，现在世界排名第9，在半决赛中，他战胜了前世界冠军意大利人巴尔蒂尼(Andrea Baldini)。

阿波尔卡西姆在前几轮比赛中淘汰掉两位前世界冠军，他的表现同样具有历史意义，成为历史上第一位获得奥运会男子击剑奖牌的非洲剑手。韩国选手崔炳哲获得铜牌。

外界曾对意大利花剑男队寄予厚望，但是他们未能在取得与女同胞同样辉煌的战绩，意大利女队在开赛第一天就包揽了花剑个人项目的金银铜牌。

巴尔蒂尼通往伦敦的道路也是充满了曲折，他在2008年北京奥运会之前一次尿检中呈阳性。在被禁赛6个月之後，巴尔蒂尼返回赛场，获得了2009年世锦赛的冠军。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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