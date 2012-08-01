版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 8月 1日 星期三 11:47 BJT

韩国剑手申雅岚将获特别奖牌

周二国际剑联(FIE)宣布将向韩国选手申雅岚颁发一枚特殊奖牌。韩国奥委会主席朴容晟表示，FIE承认计时方法有争议并已向申雅岚道歉。在周一女子重剑半决赛中，最後一秒的判罚出现争议，申雅岚不敌德国选手海德曼无缘决赛，赛後申雅岚在赛场痛哭并静坐抗议判决达1个小时，之後被护送出击剑场。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐