男子4X100牙买加夺冠

周六伦敦奥运会田径赛场结束了主体育场最後一项赛事的较量，博尔特带领牙买加队在男子4X100米决赛中以36秒84的成绩夺冠，比去年该队在世锦赛上创下的世界纪录快了0.2秒。美国队、特立尼达和多巴哥队分获第二三名。博尔特以三金和一项世界纪录的成绩结束了本届奥运会之旅。